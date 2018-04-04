القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:06 م

«دعم مصر» يشارك فى ملتقى خريجى جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسلام نصير
dostor.org/2116866

شارك وفد من ائتلاف «دعم مصر» بملتقى جامعة حلوان السادس عشر لتشغيل خريجي الجامعة، ضم كلًا من المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، والدكتورة جهاد عامر أمين التنظيم.

ووجه المهندس محمد زكي السويدي، الشكر والتحية للدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وعدد من الأساتذة الذين يحضرون الملتقي، داعيًا الشباب إلي استغلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تدعمها الدولة للوصول إلي مرحلة رواد الأعمال، وعدم الانتظار للوظائف الحكومية التي أصبحت غير متواجدة في الآونة الأخيرة.

وأضاف خلال كلمته بملتقي جامعة حلوان، أن الدولة تدعم استثمارات الشباب، كما أن نواب البرلمان والائتلاف سيدعمونه من خلال القوانين والتشريعات بوضع قوانين تسهل وتيسر عمليات الاقتراض للشباب للاستغلال طاقتهم في النهوض بالبلاد.

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