إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية بحوزة راكب فى مطار القاهرة

تمكنت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من إحباط تهريب نقود أجنبية بحوزة راكب مسافر إلى السعودية، مما يعد مخالفًا لقانون انتقال النقد الأجنبي بحوزة الركاب، وتم تحرير محضر بالواقعة.



وكانت وردية التأمين بصالة السفر الدولي بمبنى الركاب رقم 1، اشتبهت في حقائب راكب مصري، حيث ظهرت أجسام معتمة على شاشة كشف الحقائب والأمتعة، وبفتح حقيبته عثر على 13.500 دولار مخبأة داخل جيوب سحرية بالحقيبة، مما يخالف قانون انتقال النقد الأجنبي بحوزة الركاب، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة شركة طيران "المصرية العالمية" المتجهة إلى جدة.



من جانبه، أمر اللواء طه بيومي، مدير شرطة ميناء القاهرة الجوى، بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب.

