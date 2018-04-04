«تنمية الصادرات» تعقد 5 ورش لتوعية المزارعين

بدء تفعيل مبادرة المسح الشامل للأمراض غير المعدية بأسيوط

بدأ اليوم، توافد المواطنين بمختلف مراكز محافظة أسيوط، لتوقيع الكشف الطبي، ضمن مبادرة المسح الشامل للأمراض غير المعدية التي أطلقتها وزارة الصحة. شهدت 9 مراكز طبية على مستوى محافظة أسيوط، شملت "الفتح، ...