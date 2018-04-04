«تنمية الصادرات» تعقد 5 ورش لتوعية المزارعين
تعقد هيئة تنمية الصادرات خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل ورشة التوعية الأولى "ضمن خمس ورش فى خمس محافظات فى الوجه البحرى والصعيد" لتوعية المزارعين وصغار المصدرين بمحافظة البحيرة بمشاركة 20 متدربًا في مقر الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار.
تهدف ورش التوعية إلى التعريف بآليات التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية من خلال مفهوم التحالفات التصديرية.
يأتى ذلك فى إطار مساندة الهيئة ودعمها للمزارعين وصغار المصدرين فى ظل مشروع مبادرة التجارة الخضراء Green Trade Initiative.