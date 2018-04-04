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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:38 ص

«الشاذلي»: فحص 550 ألف مواطن في مبادرة القضاء على فيروس سى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2116704

قال الدكتور يحيى الشاذلي، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المنسق العام لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى 2020، أن مبادرة الرئيس نجحت في فحص 550 ألف و800 مواطن في جميع المحافظات، منذ 13 فبراير الماضي.

وأوضح، في تصريح لـ "الدستور"، أن الفحص المبدئي أثبت وجود الأجسام المضادة لفيروس سى لدى 98 و375 ألف مواطن، بينما ثبت إصابة 31000 مريض، بعد إجراء تحليل "بي سى آر".

وأشار، إلى أنه تم صرف الجرعة الكاملة من علاج فيروس سى لـ 14000 مريض، من الذين خضعوا للكشف، وأثبتت التحاليل إصابتهم.

وأكد، أن المبادرة مستمرة في 87 نقطة تمركز على مستوى الجمهورية تغطيهم 348 سيارة كشف وعيادة متنقلة، و180 مركز وحدة صحية بالمحافظات بإجمالي 267 تمركز في المحافظات.

وقال، إن الحملة تقوم بالمسح الطبي من خلال إجراء تحاليل Elisa وRapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سى"، ويتم إجراء تحليل PCR لمن تكون نتائجهم إيجابية لتحليل الأجسام المضادة للتأكد من إصابتهم بالفيروس، ويتم صرف العلاج في نفس اليوم، من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

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