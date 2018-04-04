«دراسة»: الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

تشير دراسة أمريكية إلى أن البالغين في منتصف العمر الذين يخسرون معظم ثروتهم، خلال فترة قصيرة من الوقت، أكثر عرضة للوفاة المبكرة، بالمقارنة مع من يحتفظون بثروتهم.



وتناول الباحثون حالات 8714 شخصًا بالدراسة على مدار عقدين من الزمان بداية من عمر 55 عاما في المتوسط، وفي المجمل كان 749 من المشاركين في الدراسة، أو تسعة بالمائة منهم مدينين، أو لا يملكون ثروة ببداية الدراسة.



وتعرض 28 بالمائة، أو 2430 من المشاركين لما توصف "بصدمة الثروة السلبية"، وفقدوا 75 بالمائة على الأقل من إجمالي أموالهم على مدار عامين في فترة ما من فترات الدراسة، وخلال الدراسة توفي 2823 شخصا.



وقال الباحثون، في عدد الثالث من أبريل نيسان لدورية رابطة الطب الأمريكية (جاما) الإلكترونية، إن المشاركين في الدراسة الذين تعرضوا لصدمة الثروة السلبية كانوا أكثر عرضة بنسبة 50 بالمائة للوفاة المبكرة خلال الدراسة مقارنة مع من حافظوا على مستوى من الثروة يبعث على الارتياح.



وقالت لينزي بول، كبيرة الباحثين وهي من كلية فاينبرج، للطب بجامعة نورث وست في شيكاجو "امتلاك ثروة وفقدانها فجأة يحمل نفس درجة مخاطر الوفاة المبكرة، مثل عدم امتلاك ثروة على الإطلاق".



وقالت بول لرويترز هيلث، عبر البريد الإلكتروني، إن الفقر كان يرتبط منذ فترة طويلة بزيادة احتمالات الوفاة المبكرة.

