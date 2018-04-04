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مصر
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:31 ص

«مصر للطيران»: جاهزون لموسم عمرة شعبان ورمضان

مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
dostor.org/2116687

صرح أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بأن الشركة مستعدة وجاهزة تمام لموسم عمرة شهري شعبان ورمضان اللذين سيبدأن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بتلك المناسبات التى تتميز بالكثافة الركابية والجوية بجميع المطارات والمحطات التى تخدمها الشركة، والذي يعد تحديًا كبيرًا لجميع المسئولين والعاملين بشركة مصر للطيران، للخروج بمظهر ومستوى مشرف أسوة بما حدث العام الماضي، والذى شهد نجاحا منقطع النظير بشهادة كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، حيث لم تتأخر حقائب أو أمتعة المعتمرين والحجاج رغم الكثافة الجوية والركابية وتعدد الشركات التي تخدمها مصر للطيران بجميع المطارات المدنية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المطارات المصرية تشهد في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في الحركة الجوية والركابية والسياحية، خصوصا المطارات السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى الأقصر وأسوان، بسبب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، فضلاً على الجهود الجبارة التى تقوم بها القوات المسلحة والشركة فى حماية الأمن القومي للبلاد، مما جعل نظرة العالم الخاري تتوجه إلى مصر باعتبارها بلد الأمن والاستقرار، حيث كانت العديد من شركات الطيران متوقفة عن العمل والتشغيل.

وأعرب عن سعادته البالغة بالكثافة الجوية والركابية بمطارات الجمهورية، بما يعود بالنفع على سمعة البلاد وزيادة الموارد المالية لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

وأشار إلى أن الشركة تقد خدماتها لحوالي 28 شركة طيران أجنبية ومصرية وعربية بجميع المطارات المدنية، بفضل السياسيات الاستراتيجية والأمنية التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مما انعكس إيجابيًا على عودة استئناف الرحلات من معظم دول العالم، ومنها ألمانيا، واستئناف الرحلات الروسية إلى القاهرة مبدئيا ثم المطارات السياحية ثانيا.

وأضاف أن الشركة حدثت وطورت وقامت بصيانة جميع المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة بالمطارات خلال الفترة الماضية، بقيمة مالية بلغت حوالى 20 مليون دولار، لافتًا إلى أنه جارٍ شراء 30 سير عفش و8 سيارات تكييف و24 سلم طائرات، لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة فى صناعة النقل الجوى، والدخول فى المنافسة الشرسة بين شركات الطيران فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث تحظى الشركة الوطنية بسمعة طبيعة وشهرة عالمية، كما جارٍ استكمال بناء مصنع المعادن والذى سيقوم بتغطية الاحتياجات الداخلية للشركة، حيث تم التعاقد مع شركة مقاولات وطنية عن طريق قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وقال إنه من المقرر خلال الشهر الجاري إقامة مؤتمر إفريقي تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني، حيث سيتم عرض المنتجات والأجهزة والمعدات التى نقوم بإنتاجها أمام وكلاء وأصحاب شركات الطيران على مستوى القارة الإفريقية، حيث من المتوقع أن يشهد المؤتمر إقبالاً كبيرًا من جانب شركات الطيران العربية والمصرية والإفريقية.

ووجه شاهين الشكر لوزير الطيران، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران للجهود المبذولة والتدعيم اللامحدود لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، للوصول بها إلى مصاف الشركات العالمية فى مجال الخدمات الأرضية.

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