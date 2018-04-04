تراجع معدل البطالة فى منطقة اليورو إلى 8.5% خلال فبراير

قال مكتب الإحصاءات الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة انخفض إلى 8.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ8.6% في يناير الماضي.



وتعد هذه النسبة أدنى معدل يتم تسجيله منذ ديسمبر 2008، حسب ما قاله مكتب يوروستات، مشيرا إلى أن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى أكثر من 13.9 مليون عاطل في منطقة اليورو.



وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 7.1% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 7.2% في يناير الماضي.



وتعد النسبة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ سبتمبر 2008 والدول التي سجلت أدنى معدلات بطالة كانت جمهورية التشيك (4. 2%) وألمانيا ومالطا (5. 3%). في حين سجلت اليونان أعلى معدل بطالة بلغ 8. 20% في ديسمبر 2017، حسب أحدث بيانات متاحة ثم إسبانيا بنسبة 1. 16%.



وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية 1. 4% في فبراير الماضي.