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فن
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:30 ص

في الأسبوع الأول من أبريل.. أزمات صحية بالجملة لنجوم الفن

الفنانة أمل رزق
الفنانة أمل رزق
عربي السيد
dostor.org/2116685

لم يمر أبريل مرور الكرام، فهو شهر الشائعات، وخاصة لأصحاب النجم الساطع والفنانين على وجه الخصوص وخلال الأسبوع الأول منه تعرض عدد من الفنانين لأزمات صحية، اعتقد الجمهور في بداتها أنها كذبة أبريل، ولكن بعد قليل من الوقت تم الاكتشاف أنها حقيقة.

تعرض الفنانة أمل رزق لأزمة صحية، نقلت على إثرها لمستشفي الشرطة بالعجوزة، ونشرت مقطع مصورعبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وهى تستغيث مطالبة بإنقاذها لتدهور حالتها الصحية فجر الاثنين، مضيفة أن زوجها اصطحبها إلى عدد من المستشفيات ولم تجد أطباء أو رعاية طبية.

وقالت «رزق» في الفيديو: «بدور على سرير في الرعاية ولفيت على المستشفيات وعملت رسم كشف قلب من ساعة 3 الفجر، وجوزى لف بيا ومفيش ليا سرير في الرعاية، أنا بموت ومش لاقيا حد ينقذني».

كما تعرض الفنان شريف خيرلله لحادث سيارة على الطريق الصحراوي، أجرى على إثره عملية جراحية في الجمجمة.

وبسبب أزمة في مسلسلها الأخيرة «الأب الروحي» تعرضت الفنانة وفاء سالم لأزمة صحية أدت إلى دخولها الرعاية بعدما نشرت إحدى صديقاتها صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت من محبيها الدعاء لها.

وقالت: «أرجو الدعاء لحبيبتي وصديقتي الفنانة الجميلة وفاء سالم من كل الأصدقاء ومحبيها؛ حيث إنها تمر بأزمة صحية، يا رب إن شاء الله تقومي بألف سلامة منها، قلبي وجعني عليكِ إن شاء الله تمر بسلام، من أطيب وأجدع الأصدقاء القريبين لقلبي دايما معايا جنبي في كل خطوات نجاحي وفرحتكِ بابني أول ما ولدته، ربنا يقومك بألف سلامة».

ونقل المخرج محمد النجار لأحد المستشفيات، بسبب تدهور حالته الصحية، وتعرضه لضيق في التنفس.

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