3 جداول للقيد في «الإعلاميين».. وفتح اللجنة الأسبوع المقبل

قال حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إنه لا يوجد خلافات بينه وبين أعضاء اللجنة التأسيسية بنقابة الإعلاميين حول ضوابط وشروط القيد بالنقابة، مشيرًا إلى أن النقابة من المقرر أن تعقد اجتماعًا صحفيًا خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن تفاصيل فتح باب القيد بالنقابة للمرة الأولي.



وأوضح الكنيسي، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن لجنة القيد لديها أكثر من 5 آلاف متقدم، مشيرًا إلى أن اللجنة ستفحص الأوراق والشروط المطلوبة ومن ثم إعلان المنضمين للنقابة فى 3 جداول، وهي "تحت التمرين ومشتغلين وانتساب"، لافتًا إلى أنه بالنسبة لمن لا تنطبق عليه الشروط يتحتم عليه الحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة من النقابة.

