وزير الخارجية الألمانى: الأردن صوت العقل بالشرق الأوسط

اعتبر هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، أن منطقة الشرق الأوسط تتسم بوضوح الإرهاب والعنف والصراع من أجل السلطة والنفوذ.



وقال ماس، في تصريحات قبيل توجهه إلى عمان اليوم الأربعاء: "سوف أتوجه اليوم إلى الأردن الذى يعد شريكًا وحليفًا لنا وهو صوت العقل في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن الأردن استوعب مئات الآلاف من اللاجئين السوريين لمساندتهم في محنتهم وهذا إنجاز هائل، ومؤكدًا أن ألمانيا كجهة مانحة رئيسية ستواصل دعمها ومساندتها للأردن فى مساعيه.



وأضاف ماس: "في إطار التحالف المناهض لداعش، نعمل معًا لإيجاد حلول جذرية، وهناك قضية هامة سوف تشمل مباحثاتنا فى الأردن وهى الصراع في الشرق الأوسط.. نحن نتفق تمامًا أن هناك طريقًا واحدًا للتفاوض وهو حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية وهو ما يمكن أن يحقق السلام الدائم".



وأوضح ماس أن المواجهة العنيفة التي اندلعت على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة هذه الأيام تعد لنا مدعاة للقلق الشديد.