القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:37 ص

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:28 ص

تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 - 4 - 2018

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وكالات
dostor.org/2116681

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة بمصر، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار ١٧.٥٦جنيه.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل ١٧.٥٥ جنيه للشراء، ١٧.٦٥ جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار ليسجل ١٧.٦٠جنيه للشراء، ١٧.٧٠جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي ارتفع سعر الدولار ٣ قروش ليسجل ١٧.٦٢جنيه للشراء، ١٧.٧٢جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي، ارتفع واحد قرش ليسجل ١٧.٥٩جنيه للشراء، ١٧.٦٩جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية واحد قرش ليسجل ١٧.٥٨جنيه للشراء، ١٧.٦٨جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني ارتفع واحد قرش ليسجل ١٧.٥٩جنيه للشراء، ١٧.٦٩جنيه للبيع.

أما في بنك البركة ارتفع واحد قرش ليسجل ١٧.٦٢جنيه للشراء، ١٧.٧٢جنيه للبيع، كما ارتفع في مصرف أبوظبي الإسلامي واحد قرش ليسجل ١٧.٦٣جنيه للشراء والبيع ١٧.٧٣جنيه.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ أقل من شهرين

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال «السيسي»

«روكيت لاب» تُحدد موعد إطلاق أول رحلة تجارية إلى الفضاء

اليوم.. وزير الصحة يتفقد المنشأت الطبية ببورسعيد

الأكثر قراءة

بعد اتهامها بالنصب.. فضيحة أحلام فى باريس

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

مصر تعرب عن تعازيها لموريتانيا فى ضحية قوات حفظ السلام

ألبومات الصور

وزير الري الأسبق من المنيا: مشروع الـ1.5 مليون فدان تنموي

بدء تفعيل مبادرة المسح الشامل للأمراض غير المعدية بأسيوط

«قصاقيص» يبهر جمهور خليج نعمة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

في وداع العراب

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

بعد اتهامها بالنصب.. فضيحة أحلام فى باريس

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

مصر تعرب عن تعازيها لموريتانيا فى ضحية قوات حفظ السلام

كشكول

بالصور.. وزير التعليم يشارك فى احتفالية اليوم العالمي للتوحد

الخشت: جامعة القاهرة سبقت "البرلمان الأوروبي" في التفكير النقدي

رئيس جامعة أسيوط: 10 مليون جنيه لدعم طب الأسنان

ابتدائية دمياط تفوز بالمركز الرابع في مشروع اللياقة البدنية

"مواجهة صعوبات تعلم الأطفال الرياضة" رسالة ماجستير بجامعة حلوان

الأمصار

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه مسيرة نسائية عند خيام العودة بمنطقة ملكة شرق غزة .

«التحرير الفلسطينية» تبحث مع سفير روسيا تطورات الأوضاع بالمنطقة

فيديو.. اختطاف أسرة جزائرية في ليبيا

الجيش اليمني على مشارف دخول محافظة البيضاء

ads
منوعات

«دراسة»: الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك