تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 - 4 - 2018

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة بمصر، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار ١٧.٥٦جنيه.



وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل ١٧.٥٥ جنيه للشراء، ١٧.٦٥ جنيه للبيع.



وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار ليسجل ١٧.٦٠جنيه للشراء، ١٧.٧٠جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي ارتفع سعر الدولار ٣ قروش ليسجل ١٧.٦٢جنيه للشراء، ١٧.٧٢جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي، ارتفع واحد قرش ليسجل ١٧.٥٩جنيه للشراء، ١٧.٦٩جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية واحد قرش ليسجل ١٧.٥٨جنيه للشراء، ١٧.٦٨جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني ارتفع واحد قرش ليسجل ١٧.٥٩جنيه للشراء، ١٧.٦٩جنيه للبيع.



أما في بنك البركة ارتفع واحد قرش ليسجل ١٧.٦٢جنيه للشراء، ١٧.٧٢جنيه للبيع، كما ارتفع في مصرف أبوظبي الإسلامي واحد قرش ليسجل ١٧.٦٣جنيه للشراء والبيع ١٧.٧٣جنيه.