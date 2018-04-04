القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:27 ص

النيابة تطلب تحريات المباحث عن جثة مجهولة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2116680

قررت نيابة المنتزة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، سرعة طلب إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن واقعة العثور على جثة لشخص مجهول على الطريق العام، وتحديد شخصيته، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص بالطريق الدولي منطقة الستين تجاه مركز كفر الدوار.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص «مجهول» فى العقد الثالث من العمر يرتدى كامل ملابسه، مسجى على ظهره بجانب الطريق، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال المُبلغ «س.م.ع»، 37 سنة، عامل نظافة، مقيم عزبة الستين دائرة القسم، أيد ما جاء بالفحص، وقرر أنه أثناء قيامه بجمع القمامة عُثر على الجثة بالحالة التي وجدت عليها ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وإخطار قسم الأدلة الجنائية، فاتخذت إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها.

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