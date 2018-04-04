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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:26 ص

«سعفان»: توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل

وزير القوى العاملة،
وزير القوى العاملة، محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2116678

شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، بهدف تمويل تطوير منظومة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، بهدف تخريج متدربين مهره، ومؤهلين لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وأكد أن مراكز التدريب التابعة للوزارة في حاجة للتطوير، وتوفير معدات وأجهزة حديثة تسهم في إحداث طفرة في عملية التدريب المهني وتخريج متدربين على مستوى عال من المهارة والحرفية، مطالبا الإدارة المعنية بالوزارة وضع مقترحاتها بأولوية المراكز التي تحتاج للتطوير، فضلا عن الورش ولمعدات الحديثة المطلوبة، بحيث يكون الأفكار من خارج الصندوق للتغلب على أى معوقات تواجه العملية التدريبية، ووضع آليات لتنفيذ خطط التطوير ومتابعة المديريات في المحافظات.

كما أكد أهمية تقييم المدربين موضوعيا للإبقاء على الأفضل وتدريبه وتأهيله ليكون هناك تدريب مهني على مستوى عال من الكفاءة.

وقع البروتوكول عن الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، عادل رسلان، وعن الصندوق، محمد البدوي أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب التوقيع: إن البروتوكول يهدف أيضا إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين، وتطوير المناهج، وتحديث البرامج التدريبية، وإضافة مناهج وحرف جديدة يتطلبها سوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي من خلال أنظمة التدريب المختلفة، والتي تناسب جميع الفئات الراغبة في التدريب لتمكين الشباب من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة للحصول على فرصة متاحة بسوق العمل.
وأضاف أن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة الذي يهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة ورسم سياسات استخدامها، وتنظيمها في الداخل والخارج، وتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل، وإكسابهم المهارات، والمعارف الأساسية بالتدريب بهدف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية طبقًا للسياسة العامة للدولة، فضلا عن الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

كما يأتي البروتوكول في ضوء الدور الذي يقوم به صندوق تمويل التدريب والتأهيل في مجال دعم مشروعات التدريب المهني التي تستهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي.

وأشار الوزير إلي أن الوزارة ستقوم من خلال لجنة يتم تشكليها بإعداد قائمة بالأولويات المطلوبة لتطوير وتحديث مراكز التدريب التابعة للوزارة، ودراسة المقومات والأوضاع القائمة لمراكز التدريب المختارة، وذلك من حيث البنية الأساسية القائمة بتلك المراكز وخاصة التجهيزات المطلوبة للعملية التدريبية، والبرامج التدريبية التي تقدم بتلك المراكز ومدى فاعليتها، فضلا عن الكوادر القائمة على العملية التدريبية،ومدى كفاية خبراتهم النظرية والعملية على تنفيذ البرامج التي تقدم بالمركز.

ويقوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بتمويل متطلبات تطوير وتجهيز مراكز التدريب المختارة التابعة للوزارة.

«سعفان»: توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل
«سعفان»: توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل
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