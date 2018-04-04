«المتحدة للإسكان» تعتمد أرباح المساهمين بـ11.3 مليون جنيه

انتهت الجمعية العامة العادية لشركة المتحدة للإسكان والتعمير بإقرار توزيعات نقدية وأسهم مجانية على المساهمين.



وكشفت إدارة البورصة منذ قليل، أن إفصاح الشركة بيّن أن الجمعية اعتمدت توزيع 11.3 مليون جنيه كتوزيعات نقدية، وتوزيع ربع سهم مجاني لكل سهم أصلي.



وصدقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 226.5 مليون جنيه إلى 283.2 مليون جنيه بزيادة 56.6 مليون جنيه موزعة على عدد 45.3 مليون سهم بقيمة إسمية 1.25 جنيه للسهم، تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة والاحتياطات.



ووافقت عمومية الشركة على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.



وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.



يُشار إلى أن مجلس إدارة الشركة اقترح زيادة رأس المال المصدر عبر توزيع أسهم مجانية، ممولة من الاحتياطيات والأرباح المرحلة وأرباح العام.



كما اقترح مجلس الإدارة توزيع 67.97 مليون جنيه على المساهمين عن عام 2017.