القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:26 ص

«مرورالجيزة»: وضع كاميرات لمراقبة السيارات بمحيط مترو التوفيقية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2116676

وضعت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، كاميرات مراقبة بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية، بمحور أحمد عرابي في المهندسين، لمراقبة محيط الأعمال.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالعديد من الأوناش والخدمات المرورية اللازمة، للعمل على إرشاد المواطنين للطرق البديلة، وسحب أي كثافات مرورية بالمنطقة، وسط مراقبة محيط الأعمال.

وكانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت عن إغلاق شارع أحمد عرابي، بمنطقة المهندسين بشكل جزئي لمدة 3 سنوات، ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية، ضمن مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث في الاتجاه من الدائري إلى ميدان سفنكس.

وقامت الشركة المنفذة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع جميع العلامات الإرشادية والتحذيرية، الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

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