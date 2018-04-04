إصابة 8 طالبات فى حادث تصادم على طريق بسيون بالغربية

وقع حادث تصادم بين سيارتين على طريق بسيون، لنقل طالبات بمدرسة «الشين» الصناعية بين قريتى مشال والحبالة التابعتين لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بلاغًا من العقيد محمود كشك مأمور قسم شرطة بسيون، يفيد بتصادم سيارتين على طريق قرية مشال بمركز ومدينة بسيون، وسقوط سيارة فى أحد المصارف الزراعية بالقرية، ما أدى إلى إصابة 8 طالبات بمدرسة الشين الصناعية، فانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابات إلى مستشفى بسيون المركزى.