كيونج: نهدف لنزع السلاح النووى من كوريا الشمالية

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هوا، اليوم الأربعاء، أن النزع الكامل للسلاح النووي في كوريا الشمالية غاية مشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مشددًة على أن الحليفين ينسقان استراتيجياتهما بشكل وثيق لتحقيق ذلك الهدف.



وأوضحت كيونج، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن التأكد من صدق الشمال في التزامه المُعلن مؤخرًا لنزع السلاح النووي سيأخذ بعض الوقت، وسيكون ذلك واضحًا في عملية الإعداد للمحادثات مع بيونج يانج.



وأضافت كيونج أن النزع الكامل للبرنامج النووي الشمالي هدف مشترك ليس فقط لسول وواشنطن ولكن أيضًا للمجتمع الدولي، وفيما يتعلق بموعد تحقيقه والجداول الزمنية المُفصلة فإن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مشاورات وثيقة.



وذكرت كيونج أن حكومة سول، وخاصة وزارة الخارجية، شاركت في المفاوضات الماضية حول القضية النووية الشمالية، ولديها "خارطة طريق" شاملة لنزع السلاح النووي، ولكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل، مؤكدة أن سعي الحكومة الكورية الجنوبية لوضع نزع السلاح النووي الشمالي على رأس أولويات جدول أعمال قمة الكوريتين والقمة الأمريكية - الكورية الشمالية، معربة عن آمال سول في أن تكون قمة الكوريتين محادثة "منفتحة وشاملة" لا تعوقها شدة جدول الأعمال.

