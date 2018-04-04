500 طفل يشاركون باحتفالية «يوم اليتيم» في الأقصر

أعلن حنفى بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم وبهدف بث روح البهجة والسعادة لدى الأطفال الأيتام، نظمت المديرية عددًا من الفعاليات خلال الفترة من من 6 وحتى 11 أبريل الجارى.



وأوضح "بركات" أن فعاليات مديرية الشباب والرياضة للاحتفال بيوم اليتيم هذا العام ستتضمن استضافة المدينة الشبابية بمحافظة الأقصر يوم الجمعة الموافق 6 أبريل لـ500 طفل فى المرحلة العمرية من "11 – 15" عامًا من الأيتام على مستوى الجمهورية بقطار الشباب بمشروع رحلات "اعرف بلدك" لزيارة محافظتى الأقصر وأسوان.



وتابع: كما سينضم لهم 27 طفلًا من أيتام محافظة الأقصر وسيتم تنفيذ برنامج سياحى لزيارة المناطق الأثرية والترفيهية بالمحافظة على مدار 3 أيام، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة كامل تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم دخول المناطق الأثرية والترفيهية، كما سيتم تنظيم حفلة سمر بالمدينة الشبابية يقدم خلالها فقرات فنية ومسرحية متنوعة.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل سيتم تنظيم احتفالية بصالة ألعاب النزال بنادى المدينة المنورة بمشاركة 54 يتيما من أبناء المحافظة يُقدم خلالها عددا من الفقرات الفنية والشعبية وتوزيع جوائز نقدية على كل المشاركين بالحفل.



وقال إن إدارة الطلائع بالمديرية ستنظم حفلا ترفيهيا بمدينة ملاهى الندى لاند وذلك يوم الأربعاء 11 أبريل يتضمن فقرات للفنون التعبيرية وتوزيع هدايا على الأطفال الأيتام المشاركين فى الحفل.