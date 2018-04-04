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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:22 ص

«صحة المنيا» تنفى رفض «طوارئ الشيخ فضل» علاج طفل

أمنية رجب وكيل وزارة
أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2116668

نفت مديرية الصحة بالمنيا ما تردد في عدد من المواقع الإلكترونية حول رفض مستشفى الطوارئ بالشيخ فضل علاج طفل سقط أسفل قطار عند مزلقان الكوبري الأوسط ببني مزار.

وصرحت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بأن مرفق الإسعاف نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالشيخ فضل، وتم استقباله بالمستشفى والتعامل معه معاملة حسنة؛ حيث قدمت للحالة كافة العلاجات اللازمة وأجريت الأشعة والفحوصات على الصدر والعمود الفقري والكوع، وكذلك البطن والحوض وأشعة مقطعية على المخ وشراء حزام ساند للفقرات.

وأضافت أنه اتضح من الأشعة وجود كسور متعددة بالضلوع الصدرية من الناحية اليمنى مع كسر بالفقرة القطنية الثالثة، وعدم وجود تجمعات دموية داخل البطن والحوض وعدم وجود نزيف بالمخ، وتم إعطاؤه المحاليل والأدوية اللازمة الموجودة، مؤكدة أن الحالة تم تحويلها إلى مستشفى المنيا الجامعي لاستكمال العلاج والعرض على أساتذة المخ والأعصاب وجراحات القلب والصدر.

وأوضحت أن والد المريض رفض التحويل بالإسعاف وحوله بسيارة خاصة على مسئوليته الشخصية.

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