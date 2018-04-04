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عالم
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:22 ص

الصين تُعارض مقترحات التعريفات الأمريكية وتخطط لتدابير مضادة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2116667

أعربت الصين عن استنكارها الشديد ومعارضتها الحازمة للمقترحات الأمريكية حول التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ تدابير وإجراءات مضادة حول منتجات أمريكية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية - وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم الأربعاء- وذلك بعد إعلان حكومة الولايات المتحدة قائمة مقترحات على منتجات ستكون خاضعة لتعريفات جمركية إضافية، تغطي صادرات صينية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، مع اقتراح بفرض معدل ضريبة بنسبة 25 %.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مقترحات فرض تعريفات جمركية لا تستند بالمطلق إلى أي أساس صحيح، في إجراء أحادي وحمائي تدينه الصين بشدة وتعارضه بشكل حازم، متجاهلة التصريحات القوية الصادرة عن الجانب الصيني.

وأضاف البيان الصادر أن الجانب الأمريكي نشر القائمة المذكورة في تجاهل واضح لطبيعة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين القائم على المنافع المتبادلة والفوز المشترك خلال السنوات الأربعين الماضية، ورغم مناشدات مجتمعات رجال الأعمال الصينيين والأمريكيين، وغض الطرف عن مصالح المستهلكين.

وأشار إلى أن الخطوة الأمريكية المذكورة أضرت بالمصالح الصينية والأمريكية والعالم بأسره، إذ تنتهك بشكل جسيم القواعد الأساسية وروح منظمة التجارة الدولية.

وتخطط الصين لرفع الممارسات الأمريكية المعنية بشكل فوري إلى جهاز تسوية النزاعات التجارية في منظمة التجارة العالمية، كما أنها مستعدة تمامًا لاتخاذ تدابير وإجراءات مضادة حول منتجات أمريكية بذات القوة والدرجة، سيتم إعلانها ونشرها في الأيام المقبلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن بلاده لديها الثقة والقدرة الكاملتان للرد على أي تدابير تجارية حمائية تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق ذاته، قال لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن مقترحات التعريفات الأمريكية «عمل نموذجي للأحادية والحمائية»، مؤكدا أن الصين تدين بشدة وتعارض بحزم مثل هذا الإجراء.

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