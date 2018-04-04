10 ملايين جنيه لإنشاء مستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط
أصدرت لجنة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء قرارًا بتخصيص 10 ملايين جنيه لدعم مشروع إنشاء مستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط.
وقال الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، إن موافقة اللجنة جاءت تلبية للطلب المقدم من إدارة الجامعة فى مذكرة توضح احتياجها لتوفير دعم مالي لاستكمال مشروع مستشفى طب الأسنان بالجامعة.
وأوضح أن المبلغ المقدم من ميزانية 2017 - 2018 سوف يتم توجيهه فى تأسيس غرف عمليات المستشفى وإنهاء أعمال تركيب المصاعد وما يلزم من تجهيزات نهائية تمهيدًا لافتتاحها رسميًا فى أقرب وقت.