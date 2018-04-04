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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:21 ص

نائب وزير الدفاع السورى: «داعش» يسيطر على 4% من الأراضى

نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع السوري محمود الشوا
وكالات
dostor.org/2116665

أكد نائب وزير الدفاع السوري محمود الشوا، أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي موجودون في سوريا ضمن أربعة جيوب صغيرة.

وقال "الشوا" - في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، أمام مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إن تنظيم "داعش" الإرهابي يسيطر حاليًا، على نحو 4% من الأراضي السورية.

وأضاف: "حققنا إنجازات في محاربة الإرهاب منذ العام الماضي"، لافتًا إلى أن عام 2017 كان عامًا هامًا في محاربة الإرهاب بمساعدة الدول الحليفة خاصة روسيا وإيران.

وأشار إلى أن القضاء على الإرهاب شكل ضربة ضد المشاريع الغربية في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، أكد أمام المؤتمر، أن التحالف الدولي لم يتعاون مع موسكو في سوريا، محذرًا من انتقال الإرهابيين إلى مناطق في إفريقيا وآسيا وأوروبا، وحصولهم على أسلحة كيميائية.

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