400 طفل يشاركون بـ«يوم اليتيم»

شارك أكثر من 400 طفل فى احتفال وزارة الداخلية، بمناسبة "يوم اليتيم" بمقر أكاديمية الشرطة، وسيتضمن الاحتفال تقديم عروض فنية لهم، واستعراضا بالخيول، وتوزيع الهدايا عليهم، لإدخال الفرحة على قلوبهم.



شارك فى الحضور اللواء أحمد العمرى، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء أيمن شريف، مستشار الرئيس، والشيخ أسامة الأزهرى، واللواء هشام يحيى، مدير كلية الشرطة، واللواء أحمد سراج الدين، والفنان أحمد بدير، واللواء صبرى الجمال، واللواء ممدوح شاهين، والعميد عادل كبسة، والعميد خالد عبد الجواد، والدكتورة أمل عبد الرحمن، والعميد دكتور نضال يوسف، والعميد أحمد جلال، والعميد شريف زهير، واللواء عصام عبد الفتاح.



يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتوثيق جسور التواصل المجتمعي وتعزيز المبادارات الإنسانية والاهتمام بالمناسبة الوطنية، وتعظيم دورها.