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اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:06 ص

للمرة الثالثة.. مصر تحتفظ بعضوية «الأيوسكو»

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
أكرم عمران
dostor.org/2116566

احتفظت مصر ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية بمقعدها بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو) بعد فوزها فى انتخابات مجلس إدارة المنظمة للعامين القادمين كممثل عن الجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط AMERC.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن نتيجة الأنتخابات التى أعلنتها الأمانة العامة للأيسكو تعكس حجم التقدير والإشادة لما يبذله الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، من مجهودات مستمرة لضمان توفير نظام مالي سليم ومستقر قادر على استيعاب أي ضعف مالي في منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وقدرتنا على إجراء الإصلاحات الرقابية وإصلاحات السياسات ذات الصلة.

كما يمثل الاحتفاظ بمقعد مجلس إدارة المنظمة – للمرة الثالثة على التوالى- لحجم التقدير الدولى الذى يتمتع به الرقيب فى مصرمن جانب المنظمة الدولية المعنية بوضع المعايير الدولية التى تنظم وتراقب أسواق المال.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية مستمرة فى نشاطها المعهود داخل المنظمة للدفاع عن مصالح الدول التى تمثلها.

وأوضح "عمران" أن منظمة الأيوسكو تُعد الأهم عالميا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 115 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو التي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.

وكانت مصر انتخبت للمرة الأولى في تاريخ المنظمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2014 – 2016.

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