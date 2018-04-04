القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:56 ص

«تموين المحمودية»: تحرير 11 محضرًا للمخابز المخالفة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2116559

كشف المهندس محسن الرصد مدير إدارة تموين المحمودية عن شن حملات موسعة للرقابة على المخابز للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل وكذلك إنتاج خبر مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

وقال إن الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أسفرت عن تحرير 11 محضر بينهم 4 محاضر لمخابز تنتج خبز ناقص الوزن بنسبة تتراوح من 15-25 جرام للرغيف الواحد، 3 محاضر لمخابز تنتج خبز قبل تشغيل "السيستم" بالمخالفة لمواعيد التشغيل، محضر لمخبز قام بالتصرف فى 20 شيكارة دقيق بعد مطابقة الدقيق الفعلى ورصيد الماكينة، محضرين لمخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر لمخبز لعدم احتفاظه بميزان حساس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال التقارير لمديرية التموين.

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