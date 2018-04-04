«تموين المحمودية»: تحرير 11 محضرًا للمخابز المخالفة

كشف المهندس محسن الرصد مدير إدارة تموين المحمودية عن شن حملات موسعة للرقابة على المخابز للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل وكذلك إنتاج خبر مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.



وقال إن الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أسفرت عن تحرير 11 محضر بينهم 4 محاضر لمخابز تنتج خبز ناقص الوزن بنسبة تتراوح من 15-25 جرام للرغيف الواحد، 3 محاضر لمخابز تنتج خبز قبل تشغيل "السيستم" بالمخالفة لمواعيد التشغيل، محضر لمخبز قام بالتصرف فى 20 شيكارة دقيق بعد مطابقة الدقيق الفعلى ورصيد الماكينة، محضرين لمخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر لمخبز لعدم احتفاظه بميزان حساس.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال التقارير لمديرية التموين.