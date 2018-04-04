وزير الصحة يتوجه إلى محافظة بورسعيد

‏توجه ‏الدكتور أحمد عماد الدين ‏راضي وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد لتفقد الوحدات الصحية والمستشفيات في المحافظة، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الجولات تهدف للتأكد من جاهزية المنشئات الطبية هناك بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ الخطة الطبية الموضوعة على أرض الواقع.



وأضاف "مجاهد" انه من المقرر أن يزور الوزير وحدة صحة بور فؤاد ١ و٢ وطفل المناخ والكاب وبعض الأراضي المخصصة لإنشاء وحدات صحية جديدة لتنضم إلى المنظومة الطبية، فضلًا عن زيارة مستشفى بورسعيد العسكري.