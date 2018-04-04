«الإسكان»: دفعة الاستلام لحاجزي «الاجتماعي» على أقساط ربع سنوية

أكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أنه يتم تباعًا الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات السكنية للمراكز المُدن المطروحة بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء) والوحدات الخاصة بالحاجزين المحولين من مدينة السلام (إعلان ثالث) ومدينة القاهرة الجديدة (إعلان خامس)، على مرحلتين الأولى في نهاية سبتمبر والثانية في نهاية ديسمبر من العام الجاري.



وأشارت إلى أنه تيسيرًا على الحاجزين ممن يتم التعامل على ملفاتهم حاليًا والمتقدمين على الوحدات التي سيتم الانتهاء من تنفيذها في نهاية يونيو القادم، والحاجزين الذين سيتم التعامل معهم لاحقًا في النصف الثاني من العام الجاري، ولعدم تكبدهم دفع دفعة الاستلام بالكامل عند التعاقد، تم إرسال رسائل نصية لهم بداية من أول إبريل الجاري من خلال بنك التعمير والإسكان لإبلاغهم بإمكانية تقسيط دفعة الاستلام على أقساط ربع سنوية جديدة، ولمدة عام، قيمة كلً منها 3000 جنيه لحين تخصيص الوحدة السكنية للحاجزين المقبولين بالاستعلام الميداني والائتماني، وهذا لمن يرغب منهم، مع التأكيد على عدم احتساب غرامة تأخير على المواطن الذى لم يقم بسداد تلك الأقساط.



وأوضحت أن من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام 1188 أو 5777 أو 5999، من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.