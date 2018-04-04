مايو المقبل.. عمومية «الغربية الإسلامية» تبحث زيادة رأس المال

قالت شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية، إن مجلس إدارة الشركة وافق على الدعوة لجمعية عامة غير عادية فى 6 مايو المقبل؛ للنظر فى الموافقة على زيادة راس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه مع إعادة النظر فى رأس المال المصدر من 22.5 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه عن طريق إصدار 6 ملايين و875 ألف سهم بالقيمة الاسمية البالغة 4 جنيهات للسهم بزيادة قدرها 27.5 مليون جنيه بواقع 1.22 جنيه نقديّا لكل سهم و10 قروش مصرايف إصدار.



وأضافت الشركة للبورصة، منذ قليل، أن العمومية ستناقش تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى مع النظر فى تعديل رعض مواد النظام الأساسى.