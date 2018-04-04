رئيس القابضة للصناعات الغذائية ينفي اختفاء الأرز من المجمعات

نفى اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يثار عن اختفاء الأرز التمويني في المجمعات الاستهلاكية أو ضمن السلع المضافة للبطاقات التموينية، مؤكدا أن كل ذلك مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة يطلقها من لهم مصلحة عدائية.



وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" انه تم تثبيت سعر الأرز عند ٦.٥ جنيه، بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، بالرغم من ارتفاع أسعار بالأسواق المحلية إلى ٨ جنيهات و٩ جنيهات خلال شهر رمضان الكريم.



وأشار إلى أنه يتم توريد ما بين ٣٥ ألف طن و٤٠ ألف طن أرز محلي من الشركات الموردة والمنتجة لصالح البطاقات التموينية.



وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن هناك انتظام في عمليات التوريد وضخها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات تجارة الجملة، متابعًا: "لدينا فائض يكفي الاحتياجات لعدة شهور".



وأوضح أن الشركة استلمت في المناقصة الأخيرة 600 طن بما يعادل 600 ألف كيلو من الأرز البلدي بسعر 6.5 جنيهات للكيلو لتوزيعها على فروع شركات الجملة في المحافظات.