«البنا» يكلف «البحوث الزراعية» بتكثيف حملات توعية المزارعين

كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية بتكثيف الحملات المرورية على المزارعين في الحقول بالقرى والمحافظات المختلفة، لتوعيتهم وإرشادهم على الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، واستخدام الأصناف المستنبطة حديثًا من المحاصيل المختلفة.



وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم الوزارة للمزارعين من خلال زيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة مستوى دخولهم ورفع مستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن ذلك يساهم أيضا في زيادة إنتاج مصر من المحاصيل وخاصة الإستراتيجية منها، بما يؤدي الى تقليص الفجوة وتحقيق الأمن الغذائي.



وشدد البنا على أن تشمل برامج التوعية بمخاطر التقلبات والتغيرات المناخية، خاصة المرتبطة بقطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، لإرشاد المزارعين والمربيين الى كيفية التعامل مع هذه التغيرات، وإتباع الممارسات السليمة، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الظروف والتغيرات.



وفي سياق متصل واصل مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة التابع لمركز البحوث الزراعية، برامجه التدريبية لطلاب الجامعات والمهندسين الزراعيين والخاصة بالتوعية حول التعامل مع التغيرات المناخية المختلفة في كافة القطاعات التابعة للوزارة.



وأنهى المركز دورة تدريبية تحت عنوان: "آليات تطبيقية للحد من أثر التقلبات الجوية على الإنتاج الزراعي بصعيد مصر"، بمشاركة 150 متدربا، تم خلالها استعراض المخاطر المرتبطة بالزراعة والناتجة عن التقلبات المناخية.



وركزت الدورة على عدد من الموضوعات على رأسها كيفية معالجة تأثير الأحوال الجوية الضارة بالمحاصيل مثل الصقيع والرياح الشديدة وكذلك الأمطار، جدولة ري المحاصيل، التنبؤ بعدد ساعات البرودة التي تلزم لبعض أشجار الفاكهة، فضلًا عن التنبؤ بأماكن حدوث الصقيع والتي تقل فيها درجة الحرارة عن خمس درجات مئوية حتى يمكن تجنب أضراره وبخاصة علي محاصيل الخضر، كذلك تحديد مواعيد الزراعة المثلي لكل محصول في كل عروة بكل منطقة علي مستوي الجمهورية.



وتستهدف الدورات والبرامج التدريبية رفع قدرات الطلاب والمتدربين في هذا المجال، للتعامل مع التغيرات المناخية المختلفة، وتمكينهم من التواصل مع المزارعين بالمحافظات المختلفة لتوعيتهم وإرشادهم الى إتباع الأساليب الحديثة في الزراعة وتجنب المخاطر الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على القطاعات الخاصة بالزراعة