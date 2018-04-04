اليوم.. 16 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 16 رحلة بالون طائر، يحملون على متنهم 350 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية.



وأوضح هشام الدسوقي، مدير إحدي شركات البالون بالأقصر، أن سياحة البالون تنعم بثقة السائح الأجنبي، فهو يحرص علي تجربة رحلة البالون خلال زيارته للأقصر، للتمتع بمشاهدة المعابد الفرعونية ونهرالنيل من الأعلى.



وأضاف: «الشركات السياحية العاملة في مجال البالون متميزة، فهي تعتمد علي أحدث الأجهزة الموجودة بالعالم في مجال الطيران بالمناطيد، بالإضافة إلي استعانتها بأمهرالطيارين بالعالم.





