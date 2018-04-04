39 % انخفاضًا فى إشغالات فنادق دهب.. والإسرائيليون فى المقدمة

تشهد فنادق مدينة دهب، اليوم الأربعاء، انخفاضًا فى نسبة السائحين التي بلغت نسبة 39% بإجمالى إشغالات 900 غرفة.



وقال مصدر بشرطة السياحة بجنوب سيناء، إن أعلى نسبة للسائحين بالمدينة، اليوم، هي السياحة الإسرائيلية؛ إذ يوجد اليوم 410 إسرائيليين، و279 ألمانيا، و193 سائحًا روسيا، و140 سائحا أوكرانيا، و25 سائحا من عرب 48، وبلغ عدد السائحين من مختلف الدول 251 سائحا.



وأشار المصدر إلى أن مدينة دهب تتميز عن باقى مدن جنوب سيناء السياحية بالهدوء والراحة ونقاء جوها، كما تتميز بالعديد من الرياضيات منها رياضة "الوين سيرف - القايت سيرف - تسلق الجبال - البيتش بادى - رياضة الصحراء".