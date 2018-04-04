ضبط هارب من مؤبد واثنين آخرين فى حملة أمنية بالبحر الأحمر

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط الهارب "ناجح. س. ا" فى القضية رقم 6019 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2014 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه بجلسة 10 مايو 2017.



كما تم ضبط الهارب "علي ح" فى القضية رقم 1431 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.



وتم القبض على الهارب "محمد ر"، فى القضية رقم 2132 جنايات قسم شرطة سفاجا لسنة 2014 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف.