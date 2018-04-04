القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:37 ص

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
حوادث
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:27 ص

ضبط هارب من مؤبد واثنين آخرين فى حملة أمنية بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البحرالاحمر_علي عواد
dostor.org/2116538

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط الهارب "ناجح. س. ا" فى القضية رقم 6019 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2014 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه بجلسة 10 مايو 2017.

كما تم ضبط الهارب "علي ح" فى القضية رقم 1431 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

وتم القبض على الهارب "محمد ر"، فى القضية رقم 2132 جنايات قسم شرطة سفاجا لسنة 2014 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ حوالي 14 ساعة

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ يومين

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ يومين

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ 3 أيام

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ 4 أيام

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

الآن

«عطل» يضرب نصف الرحلات الجوية بأوروبا فى عيد الفصح

اليوم.. نظر استئناف تامر عبدالمنعم على حكم حبسه 3 سنوات

عناوين قوافل المسح الطبى الشامل لـ4 أمراض بالمجان فى القاهرة

كيفية التظلم من وقف برنامج «تكافل وكرامة»

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

فى عيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن «ماما نجوى»

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

ألبومات الصور

في وداع العراب

وقفه بالشموع أمام حزب التجمع تضامنًا مع فلسطين

مدرسة لتعليم البنات قيادة «الموتورز»: «السواقة مش حكر على الرجاله»

معارض وورش عمل في «ثقافة القليوبية» (صور)

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

فى عيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن «ماما نجوى»

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

كشكول

"صناعة الدواجن والاستخدام الأمثل للمياه" بمؤتمر جامعة عين شمس

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

"العلوم الإنسانية" بمؤتمر"عالمية وانطلاق" جامعة عين شمس

افتتاح قطاع العلوم الطبية بمؤتمر جامعة عين شمس العلمى السابع

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالى لمستشفى القصر العيني

الأمصار

السعودية توضح تأثير هجوم الحوثيين على ناقلة النفط

بالأسماء:إعتقالات في الضفة ومستوطنون يخطون شعارات عنصرية في قلقيلية

قمة روسية إيرانية تركية اليوم.. لبحث مستقبل سوريا

قراءات في صحف الامارات اليوم الأربعاء

تراجع أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ads
منوعات

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

وفاة «ويني» الزوجة السابقة لـ«مانديلا»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك