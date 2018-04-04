مصرع طفل غرقا فى البحر الفرعونى بالمنوفية

لقي طفل مصرعه غرقا إثر سقوطه في ترعة البحر الفرعوني أثناء قيامه باللهو أمام منزله بالمنوفية.



تلقى مأمور مركز الباجور بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق طفل في ترعة البحر الفرعوني بناحية كفر الخضرة دائرة المركز، تم انتشال جثة الطفل "ا. ع. ع. ج"، 7 سنوات، "تلميذ"، بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.



بسؤال كلا من والده 45 سنة، عامل بالأوقاف، ورجل الإدارة "ا. م. ع. خ"، 66 سنة، مقيمان بذات الناحية، قررا أنه في أثناء قيام المتوفى باللهو أمام المنزل سقط بالترعة وتوفى غرقا، ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.



وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2168 إدارى مركز الباجور لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.