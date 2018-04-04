حظك اليوم.. برج القوس: حاول الابتعاد عن التدخين والكحول
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج القوس قالت:
مهنيًا: خلافات عابرة مع الزملاء على أولويات العمل وأفضلية المراكز، لكن الأمور سرعان ما تعود إلى مجاريها الطبيعية.
عاطفيًا: الرتابة في العلاقة بالشريك تدفعك إلى البحث عن حلول لها، وتتوصل إلى ذلك بعد الاستعانة بخبراء واختصاصيين في العلاقات الاجتماعية.
صحيًا: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحول، والقيام بخطوة جديدة لاستعادة عافيتك الصحية.