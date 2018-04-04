«الجندى» يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة

استقبل اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، السفير إيفان سوركاس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون والمشروعات التي يساهم فيها الاتحاد لدعم التنمية في المحافظات المصرية.



وأشاد الوزير خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين الجانبين بوصف الإتحاد من أهم الشركاء لمصر دوليًا بحكم الجوار الجغرافي والتاريخ المشترك، مشيرًا إلى التعاون بين الجانبين من خلال مشروع إصلاح الإدارة العامة PARLOD وما تم تحقيقه من إنجازات كان آخرها تنظيم المؤتمر الدولي الأول لدعم التنمية المحلية واللامركزية الذى نظمته الوزارة الشهر الماضي للاستفادة من التجارب المشابهة للحالة المصرية في مجال التنمية واللامركزية.



واستعرض الجندى أهم المشروعات التى تهم وزارة التنمية المحلية للتنسيق بشأنها مع الاتحاد الأوروبي لتضمينها فى إطار التعاون المشترك للعام الحالي 2018 وتتضمن المشروعات تطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات، وتعزيز العمل المؤسسي ورفع كفاءة صندوق التنمية المحلية، وتطوير برنامج «مشروعك» لتوفير فرص عمل للشباب.



وتناول اللقاء أيضًا بحث إجراءات تنمية القدرات الإنتاجية بالقرى ضمن برنامج الوزارة «قرية منتجة ومحافظة مصدرة».



وركز الوزير على رؤيته للتطوير المؤسسي وبناء القدرات والتدريب على مستوى الوزارة والمحافظات، وأهمية الاهتمام بالعنصر البشرى وبحث إمكانية عقد برامج تدريب وإتاحة منح وزيارات دراسية.



وأشاد سوركاس بجهود الوزارة لدعم عملية التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج وأعرب عن رغبته في المساهمة بخبرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات تحقيق أهداف المشروع.