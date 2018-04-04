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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:01 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2116502

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، متكاثرة على جنوب سيناء، مع فرصة لسقوط الأمطار هناك.

وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتي مصر الوسطى مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط علي شرق البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما ارتفاع الموج في البحر الأحمر يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26
وسط الدلتا 16 26
الإسكندرية 15 23
بلطيم 15 23
مطروح 15 22
السلوم 14 20
سيوة 12 26
بورسعيد 16 22
دمياط 16 22
العريش 14 24
رفح 15 23
الإسماعيلية 15 26
السويس 15 27
رأس سدر 15 28
نخل 08 26
نويبع 19 28
طابا 18 27
كاترين 12 26
الطور 18 25
شرم الشيخ 21 31
الغردقة 18 29
مرسى علم 21 28
الفيوم 15 26
بنى سويف 15 26
المنيا 14 27
أسيوط 14 28
سوهاج 15 29
قنا 16 30
الأقصر 17 31
أسوان 18 32
أبوسمبل 18 31
الوادى الجديد 18 30
شلاتين 19 28
أبو رماد 20 27
راس حدربة 21 27
حلايب 21 26

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