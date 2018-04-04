«روكيت لاب» تُحدد موعد إطلاق أول رحلة تجارية إلى الفضاء

أعلنت شركة الفضاء "روكيت لاب" الأميركية، إطلاق أول رحلة تجارية كاملة هذا الشهر.



ومن المقرر أن ينطلق صاروخ يبلغ طوله 17 مترًا من منصة إطلاق في شبه جزيرة ماهيا في جزيرة نورث آيلاند بنيوزيلندا، وذلك ابتداءً من يوم 20 أبريل الجاري، حسبما ذكرت الشركة في بيان اليوم الأربعاء.



وقال بيتر بيك، مؤسس "روكيت لاب" ورئيسها التنفيذي قي البيان: «يمكن أن يكون لدينا حمولات إلى المدار كل 72 ساعة.. وهذا التكرار مهم للغاية بالنسبة لسوق الأقمار الاصطناعية الصغيرة».



وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" تأتي هذه المهمة بعد رحلة تجريبية لصاروخ أطلق في يناير، ووصل إلى مداره ووضع ثلاثة أقمار صناعية تجارية صغيرة في الفضاء.