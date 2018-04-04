الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذة «هجوم يوتيوب»

ذكرت تقارير صحفية أميركية، اليوم الأربعاء، أن قوات إنفاذ القانون تعرفت على المرأة التي أطلقت النار في مقر شركة "يوتيوب" في كاليفورنيا، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بطلق ناري.



وأشارت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن منفذة الهجوم، التي انتحرت عقب إطلاق النار مباشرة، اسمها نسيم أقدم.



وأوضحت بحسب ترجمة "سكاي نيوز" عربية، أن المحققين يعتقدون أن امرأة في الثلاثينات من العمر اقتربت من فناء وساحة مخصصة لتناول الطعام في الهواء الطلق وقت تناول الغداء تقريبًا، وبدأت في إطلاق النار قبل دخول المبنى.



وتحقق الشرطة الأميركية في دوافع الهجوم، فيما تقول مؤشرات أولية إن السبب ربما كان له علاقة بمقاطع فيديو على موقع إلكتروني، فشلت منفذة الهجوم فيما يبدو في ترويجها، واتهمت "يوتيوب" بحجبها.

