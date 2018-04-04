مختبر بريطانى يعجز عن ربط «موسكو» بغاز تسميم الجاسوس

أعلن رئيس المختبر العسكري البريطاني في بورتون داون، عن أنّه لم يستطع تحديد ما إذا كانت روسيا مصدر غاز الأعصاب الذي استخدم لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، إلا أنه أشار إلى أن تطوير الغاز يتطلب قدرات جهة تابعة لدولة، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأربعاء.



وقال رئيس المختبر جاري آيتكنهيد، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز": «تأكدنا أن الغاز هو (نوفيتشوك)، وتأكدنا أنّه غاز للأعصاب من النوع العسكري، ولكن لم نتمكن من تحديد مصدره».



وأوضح أن الحكومة البريطانية التي حملت روسيا مسؤولية الهجوم استخدمت عددًا معينًا من المصادر الأخرى للتوصل إلى استنتاجاتها.

