«عطل» يضرب نصف الرحلات الجوية بأوروبا فى عيد الفصح

كشفت المنظمة الأوروبية للملاحة الجوية، عن أن نصف الرحلات الجوية في أوروبا، تعاني من تأخير؛ بسبب عطل في أجهزة الكمبيوتر، ما أدى إلى تقليص القدرة على الطيران في أوروبا بنسبة 10 بالمئة.



وذكرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأربعاء، أن نصف الرحلات الجوية في أوروبا (29500 رحلة جوية) تعاني من تأخير، راجع إلى مشاكل في الكمبيوتر.



وحدث الفشل الفني خلال فترة ازدحام حركة الطيران في عيد الفصح، وفي الوقت الذي اضطر فيها ركاب السكك الحديدية في فرنسا إلى إلغاء تذاكر القطار؛ بسبب إضراب على الصعيد الوطني.





