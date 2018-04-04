اليوم.. قمة «روسية تركية إيرانية» لبحث مستقبل سوريا

تستضيف أنقرة، اليوم الأربعاء، قمة "تركية - روسية - إيرانية"؛ لبحث مستقبل سوريا وترتيبات عسكرية، بينها مستقبل العملية التركية في تل رفعت بعد سيطرة أنقرة وحلفائها على عفرين ونية أنقرة التوغل باتجاه منبج وشرق سوريا.





ونقل موقع "العربية" عن مسؤول روسي، اليوم الاربعاء، قوله: "إن القمة الثلاثية ستبحث الملف السوري بغياب النظام والمعارضة، وأولوية لقاء أنقرة إطلاق عمل لجنة الدستور لبحث دستور سوري جديد".



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي، جمعه بنظيره التركي، إن بلاده ستواصل العمل مع تركيا بشأن سوريا من أجل الحفاظ على سيادتها والقضاء على الإرهابيين، على حد قوله.