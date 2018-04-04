فيسبوك تحذف «تدوينات روسية» خدعت الرأى العام

وسعت شركة فيسبوك نطاق إجراءاتها ضد ما تراه أنشطة خبيثة تستغل منصتها للتواصل الاجتماعي، وأعلنت، أمس، أنها حذفت مئات الحسابات والصفحات الروسية المرتبطة بوكالة لتوجيه الرأي العام يتهمها مدعون أمريكيون بنشر تدوينات زائفة خلال الانتخابات الأمريكية عام 2016.



وذكرت فيسبوك، بحسب ما أوردت سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، أن الكثير من المقالات والصفحات المحذوفة تخص وكالة الأخبار الاتحادية، التي يقع مقرها في روسيا وتسمى اختصارا باسم (فان) وأن الفريق الأمني في فيسبوك خلص إلى أنها كانت متداخلة تكنولوجيا وهيكليا مع وكالة أبحاث الإنترنت، التي يقع مقرها بمدينة سان بطرسبرج الروسية.



وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرج: إن الوكالة تصرفت مرارا لخداع الناس واستغلالهم في أنحاء العالم ولا نريدهم في فيسبوك بعد الآن.



وتواجه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي بالعالم ضغوطا لتحسين تعاملها مع البيانات بعدما كشفت عن أن معلومات بشأن 50 مليون مستخدم لفيسبوك انتهى بها المطاف على نحو خاطئ في قبضة شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية.