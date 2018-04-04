القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:09 ص

اتفاق «ليبى وسودانى ونيجرى وتشادى» على مكافحة الجريمة العابرة للحدود

اتفاق «ليبى وسودانى
اتفاق «ليبى وسودانى ونيجرى وتشادى» على مكافحة الجريمة العابر
عبير سليم
dostor.org/2116492

اتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد، خلال اجتماع "دبلوماسي-عسكري-أمني" في نيامي، أمس الثلاثاء، على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة "الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" في منطقة الساحل، وفقا لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع حول تحديات أمن الحدود المشتركة: «إنها اتفقت على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية».

وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ومدراء الأجهزة الأمنية في الدول الأربع وتم الاتفاق في ختامه أيضًا، على عقد اجتماع على مستوى الخبراء في 3 مايو في نجامينا لدراسة مسودة بروتوكول للتعاون الأمني بين الدول الأربع.

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