إطلاق النار فى مقر «يوتيوب» بواشنطن سببه «خلاف داخلى»

أعلنت مصادر أمنية، عن أن إطلاق النار في مقر "يوتيوب" في كاليفورنيا، وفقًا للبيانات الأولية، كان نتيجة لخلاف داخلي ولا علاقة لها بالإرهاب؛ وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



ونقلت الوكالة الروسية عن تلفزيون "إيه بي سي" للقناة التليفزيونية، اليوم: «وفقًا للبيانات الأولية، حدث إطلاق النار بسبب خلافات داخلية، وأبلغ مصدران في أجهزة الأمن قناة تلفزيون "أيه بي سي" الإخبارية، بأن الحادثة، وفقا للبيانات الأولية، ليست مرتبطة بالإرهاب».



ووقع إطلاق النار في مقر "يوتيوب" في سان برونو "كاليفورنيا"، أمس الثلاثاء، وبحسب الشرطة المحلية، فإن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، وأحدهم في حالة حرجة.



