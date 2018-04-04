مكاسب الجيش تنعش الليرة السورية

قال مديرو استثمار ومتعاملون: "إن الليرة السورية انتعشت في الأيام العشرة الماضية مدعومة بتحسن الشعور العام بعد المكاسب التي حققها الجيش بالسيطرة على جيب رئيسي للمعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق".



وأوضح متعاملون، بحسب ما أوردت "روتيرز"، اليوم الأربعاء، أن سعر صرف الليرة أمام الدولار بلغ 425 ليرة الثلاثاء وهو أقوى معدل للعملة السورية منذ نوفمبر عندما استعادت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا وحلفاؤها مدينة دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات من أيدي تنظيم داعش المتشدد".



وزادت الليرة من مكاسبها في اليومين الأخيرين، حيث وصل سعر الصرف إلى 446 ليرة مقابل الدولار يوم الاثنين، وبلغ السعر عند الافتتاح 410 يوم الثلاثاء قبل أن تتراجع إلى 425 مقابل الدولار بعد أن كانت 470 قبل عشرة أيام.