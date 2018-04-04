القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:37 ص

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

مايا أنجيلو
مايا أنجيلو
محمود جروين
dostor.org/2116485

يحتفل محرك البحث «جوجل» بالذكرى الـ90 لميلاد الشاعرة والكاتبة الأمريكية مارجريت آن جونسون الشهيرة بـ«مايا أنجيلو».

وقام موقع البحث الشهير بتغيير شعاره، ووضع صورة للشاعرة الكبيرة Maya Angelou تخليدًا لذكرى ميلادها التي تحل في مثل هذا اليوم.. وترصد «الدستور» في السطور التالية ابرز المعلومات عنها.

- ولدت أنجيلو، فى 4 أبريل عام 1928.
- هى شاعرة وكاتبة أمريكية أصدرت 7 سير ذاتية و5 كتب في فن المقال والعديد من المجموعات الشعرية.
- تنسب إليها قائمة من المسرحيات والأفلام والبرامج التليفزيونية التى امتدت نحو أكثر من خمسين عاما.
- حصلت أنجيلو على عشرات الجوائز، بالإضافة إلى حصولها على أكثر من ثلاثين شهادة دكتوراة فخرية.
- اشتهرت أنجيلو بسلسلة التراجم الذاتية التي تنصب على مرحلة طفولتها وتجاربها الأُولى في مرحلة المراهقة.
- تناولت سيرتها الذاتية الأولى «أعرف لماذا يغرد الطائر الحبيس» حياتها منذ لحظة الميلاد وحتى سن السابعة عشر.
- أهم أعمال مايا أنجيلو
امنحوني شربة ماء باردة فقط قبل أن أموت (1971)
آه صلّوا لجناحيّ كي يلائماني (1975)
وما أزال أنهض (1978)
لن أتأثّر (1990)
حقيقة جريئة ومذهلة (1995)
امرأة استثنائية: أربع قصائد تحتفي بالنساء (1995)
طمأنينة مذهلة (2005)
- قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عنها: «امتلكت أنجيلو القدرة على تذكيرنا بأننا جميعنا أبناء الرب، وكلٌّ منا لديه ما يساهم به».
- توفيت فى 28 مايو عام 2014.

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

من هى «مايا أنجيلو» التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

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