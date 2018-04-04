السفير الأمريكى بالقاهرة يلتقى القيادى المؤتمرى باليمن «البركانى»

التقى وفد من قيادات المؤتمر الشعبي العام في اليمن برئاسة الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية، ومعه عدد من أعضاء اللجنتين العامة والدائمة، أمس الثلاثاء، بالقاهرة سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ماثيو تولر.



وقال البركاني في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، ليل أمس الثلاثاء: «إنه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع القائمة في اليمن وأفاق السلام والجهود التي يبذلها المبعوث الدولي الجديد والحالة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون، وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية».



وأوضح أنه جرى نقاشا مطولًا حول دور المؤتمر الشعبي العام في عملية السلام في اليمن، وإعادة بناء الدولة اليمنية بما يملكه المؤتمر من خبرات وقدرات وتجارب غنية وبما يشكله المؤتمر الشعبي العام من عوامل استقرار لليمن وجيرانه.



ووفقا لتغريدات البركاني، أكد اللقاء على وحدة المؤتمر وتماسكه وأهمية أن تستمر الجهود المبذولة لذلك، وأن تحقق النتائج المرجوة بأقرب وقت مُمكن، وأهمية أن ينهض المؤتمر الشعبي العام ويلعب دور محوري في صناعة السلام والاستقرار، وإعادة الدولة إلى وضعها الطبيعي.



واتفق الجانبان على استمرار اللقاءات والاتصالات لما فيه خدمة اليمن والمصالح المشتركة بين البلدين، وأن يولي الجميع قضية صنع السلام الأهمية القصوى في هذا الظرف بما يعزز ثقة الداخل والخارج بالمؤتمر الشعبي العام والوقوف إلى جانبه.