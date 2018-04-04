اليوم.. مناقشة كتاب «مدينة الحوائط اللانهائية» بمكتبة الإسكندرية

ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب٬ تقام في تمام الخامسة من عصر اليوم الأربعاء٬ ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "مدينة الحوائط اللانهائية" للكاتب طارق إمام٬ والصادر مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ وذلك بمركز المؤتمرات، قاعة "C" بمكتبة الإسكندرية.



وفي حكايات الكتاب يتجاور البشر والطيور والحيوانات والشياطين والملائكة، وتمثل جميعها سكان ذلك المكان الغريب المدعو مدينة الحوائط، لا تدور الحكايات في زمن بعينه، حيث إن جزءًا من فلسفة الحكاية الخرافية يتجلى فى قدرتها على التعبير عن الإنسان في أي زمن من خلال الفانتازيا.



