توقف الرحلات الجوية فى ثانى مطارات اليمن

أعلنت سلطات مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت شرق اليمن توقف الرحلات الجوية.



وأوضح مصدر ملاحي بمطار سيئون لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، أن مدير المطار أبلغ شركات طيران اليمنية والسعيدة اليمنيتين وأفريكانا أكسبرس الأفريقية، تعليق الخدمات الملاحية وعدم القدرة على استقبال؛ رحلات بسبب إضراب الموظفين للمطالبة بدفع مستحقاتهم المتأخرة والمتمثلة في "الحافز والتأمين".



ويعتمد اليمنيين على مطاري عدن وسيئون الدوليين للسفر جوًا إلى الخارج، ويقطع البعض نحو 12 ساعة للوصول إلى سيئون للمغادرة عبر مطارها إلى العاصمة المصرية القاهرة أو العاصمة الأردنية عمّان، نتيجة الحظر الجوي الذي يفرضه التحالف على حركة الرحلات التجارية في مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس 2016.